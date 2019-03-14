Антон Черепенников: Алишер Усманов — гениальный инвестор, который мыслит наперёд

Сооснователь холдинга ESforce Антон Черепенников дал интервью изданию «Ведомости». В нём он рассказал о сотрудничестве с Алишером Усмановым и работе после ухода из компании.



«Партнёр Усманова» — звучит гордо, и когда это имело отношение к киберспортивному бизнесу, то было уместно. Но все совершённые сделки M&A на рынке IT — это мой бизнес, в них не было никакого владения со стороны Алишера Усманова или его компаний, но не могу отрицать, что не раз обращался за советом.



Познакомившись с Алишером Бурхановичем, я поменял своё представление о бизнесе, я узнал, как человек такого масштаба мыслит. Думаю, что Усманов о многих моих сделках даже не знает, потому что где акционер «Металлоинвеста» и «Мегафона», а где сделки на несколько сотен миллионов рублей. Он гениальный инвестор и мыслит на много шагов вперёд. Кстати, интересная особенность, как этот человек принимает решения: он почти сразу говорит «да» или «нет». И если говорит «да», то делает. Я тоже этому учусь, это заставляет быстрее решать, быстрее расти», — рассказал Черепенников.



15 января Антон Черепенников объявил об уходе из индустрии киберспорта. В 2011 году он возродил киберспортивную организацию Virtus.pro, а в 2015 году стал сооснователем холдинга ESforce. В его состав вошли SK Gaming, Virtus.pro, студия по освещению соревнований RuHub, информационный портал Cybersport.ru и организатор турниров Epic Esports Events.