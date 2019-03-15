PPD: как же гнусно, когда жизни невинных людей забирают психи

Капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер прокомментировал трагедию в Новой Зеландии.

«Сложно подобрать слова по поводу произошедшего сегодня. Как же гнусно, когда жизни невинных людей забирают психи.

Любой день может быть последним. Я постараюсь ценить сегодня, завтра и каждый последующий день. Покойтесь с миром», — написал Дагер.

Четверо злоумышленников организовали атаку на две мечети в Новой Зеландии. В результате нападения 49 человек убиты, ещё 48 ранены.