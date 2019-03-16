Участники OWL будут играть в домашних городах с 2020 года

Комиссар Overwatch League Нейт Нанцер заявил, что с 2020 года все участники OWL будут играть в родных городах. Об этом он рассказал в «Твиттере».
В настоящее время организаторы OWL проводят второй сезон лиги. В отличие от первого, Activision Blizzard расширила список участников с 12 до 20. Он завершится 25 августа. По его результатам 12 лучших команд отправятся в плей-офф, где сразятся за призовой фонд в размере $ 3,5 млн.
Список городов-участников OWL:
— Нью-Йорк;
— Ванкувер;
— Торонто;
— Филадельфия;
— Даллас;
— Атланта;
— Сан-Франциско;
— Гуанчжоу;
— Бостон;
— Сеул;
— Хьюстон;
— Лондон;
— Лос-Анджелес;
— Ханчьжоу;
— Шанхай;
— Париж;
— Ченьду;
— Флорида;
— Вашингтон.