Участники OWL будут играть в домашних городах с 2020 года

Комиссар Overwatch League Нейт Нанцер заявил, что с 2020 года все участники OWL будут играть в родных городах. Об этом он рассказал в «Твиттере».

В настоящее время организаторы OWL проводят второй сезон лиги. В отличие от первого, Activision Blizzard расширила список участников с 12 до 20. Он завершится 25 августа. По его результатам 12 лучших команд отправятся в плей-офф, где сразятся за призовой фонд в размере $ 3,5 млн.



Список городов-участников OWL:

— Нью-Йорк;

— Ванкувер;

— Торонто;

— Филадельфия;

— Даллас;

— Атланта;

— Сан-Франциско;

— Гуанчжоу;

— Бостон;

— Сеул;

— Хьюстон;

— Лондон;

— Лос-Анджелес;

— Ханчьжоу;

— Шанхай;

— Париж;

— Ченьду;

— Флорида;

— Вашингтон.