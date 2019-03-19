PUBG Corp. сбалансирует лут на карте «Эрангель»

Студия PUBG Corp. улучшит баланс лута на карте «Эрангель». Об этом сообщается на сайте проекта. Разработчики увеличат шанс выпадения боеприпасов и пистолетов-пулемётов.



Разработчики намерены не только улучшить качество выпадаемых предметов на всей карте, но также сбалансировать их распределение по локациям. Студия ориентировалась на карту Санок, которую игроки хвалили за более быстрый лут и высокий темп боя.

Сравнение выпадения предметов на «Эрангель» и «Санок»

В ближайшее время изменения будут добавлены на тестовый сервер. Дата обновления основного клиента игры пока не раскрывается.