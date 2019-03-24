Astralis выиграла BLAST Pro Series: Sao Paulo 2019. Device назвали MVP турнира

Astralis выиграла BLAST Pro Series: Sao Paulo 2019. В финале датская команда оказалась сильнее Team Liquid. Матч завершился со счетом 2:1 (13:16 Dust2; 16:8 Inferno; 16:2 Overpass). За весь турнир Astralis отдала лишь одну карту.

Лучшим игроком соревнований по версии портала HLTV признали Николая device Ридтца. На BLAST Pro Series: Sao Paulo 2019 его рейтинг ни разу не упал ниже единицы. Лучший результат датчанин показал в матче с Ninjas in Pyjamas — 1,88.

Фото: HLTV.org.

В шоу-матче ENCE eSports разгромила MIBR. Игроки бразильской команды уступили в одиночном противостоянии соперникам из Финляндии во всех пяти встречах. Выигрыш ENCE составил $ 20 тыс.

BLAST Pro Series: Sao Paulo 2019 проходил в Бразилии с 22 по 23 марта. Шесть команд разделили призовой фонд в размере $ 250 тыс. Половину суммы забрала Astralis. Team Liquid досталось $ 50 тыс.