Дворянкин: мы показали характер и выступили очень достойно

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал выступление состава по Dota 2 на DreamLeague Season 11.

«Для нас это был крайне непростой, но очень важный турнир, на котором мы потестили кучу героев, связок и страгегий, показали характер, обыграли три сильнейшие команды мира и выступили очень достойно. Спасибо ребятам за потрясающие эмоции и болельщикам за поддержку!» – заключил Дворянкин.

Virtus.pro уступила Vici Gaming в решающем матче мэйджора. Гранд-финал DreamLeague Season 11 завершился со счётом 3:2 в пользу команды из Китая.