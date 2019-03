Ninjaboogie и Bimbo присоединились к Mineski

Майкл ninjaboogie Росс и Райан Bimbo Джей Куи стали игроками Mineski по Dota 2. Об этом сообщается на сайте киберспортивной организации. Они заменят Йохана pieliedie Острема и Юна Мин Febby Кима, которые ранее ушли из команды.



«Отношения Райана Bimbo Джей Куи и Mineski напоминают связь между Cleveland Cavaliers и Леброном Джеймсом. Они оба отличные игроки, и, осознав то, что они могут, они отправились в другие организации. Разница лишь в том, что Bimbo вернулся. Вдобавок ко всему икона филиппинской Dota-сцены привела с собой Майкла ninjaboogie Росса. Бывшие короли Юго-Восточной Азии дебютируют на MDL Disneyland Paris Major», — говорится в официальном заявлении.



Райан Bimbo Джей Куи ранее уже играл за Mineski с 2014 по 2017 год. В составе команды он занял 9-12-е место на The Frankfurt Major 2015, 7-8-е на ESL One Manila 2016 и 13-16-е на The Manila Major.



Майкл ninjaboogie Росс также выступал за организацию с 2016 по 2018 год. Лучшими его достижениями стала победа на DAC 2018, PGL Open Bucharest и 9-12-е место на The International 2018. После этого он около пяти месяцев играл за TNC Predator, в составе которых занял 5-6-е место на The Kuala Lumpur Major.



Состав Mineski по Dota 2:

— Лай Ahjit Джей Сун

— Райан Bimbo Джей Квай

— Кам Бун Moon Сенг

— Дэмиэн kpii Чок

— Майкл ninjaboogie Росс.