Team Empire и Gambit сыграют в верхней сетке отборочных MDL Paris Major

Завершился первый игровой день СНГ-квалификации MDL Disneyland Paris Major по Dota 2. По результатам заключительных матчей в верхнюю сетку плей-офф вышли Team Empire и Gambit Esports. Они обыграли команду Old But Gold и микс Uvajenie, которые начнут с сетки лузеров.

В первом раунде плей-офф Gambit сыграет с Virtus.pro, а Na’Vi с Team Empire. Матчи состоятся 29 марта, начало в 14:30 по мск. Проигравшие участники сыграют на вылет с Uvajenie и Old But Gold.



MDL Disneyland Paris Major пройдёт с 4 по 12 мая в Париже (Франция). Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.