Na'Vi сыграет с No Creativity, Gambit — с Pavaga на отборах к OGA Dota PIT Minor

Стали известны все участники закрытых региональных отборочных OGA Dota PIT Minor 2019 в СНГ.

Первый раунд квалификации стартует сегодня, 3 апреля. Natus Vincere встретится с No Creativity (17:00 мск), Gambit Esports сыграет с Pavaga Junior (19:00 мск), Black Hornets Gaming поборется с FlyToMoon (21:00 мск), а Old but Gold сразится с Winstrike Team (23:00 мск).

Фото: liquipedia.net.

Победитель определится завтра, 4 апреля. Все серии, в том числе и финал, проведут до двух побед.

Основной этап OGA Dota PIT Minor 2019 состоится 22-28 апреля в Хорватии. Победитель майнора отправится на MDL Disneyland Paris Major.

