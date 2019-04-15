Vega Squadron победила в весеннем сезоне Континентальной лиги

Vega Squadron стала чемпионом весеннего сезона Континентальной лиги. В финале регионального первенства по League of Legends команда обыграла Elements Pro Gaming со счётом 3:1.

За победу состав получил 2 млн рублей и слот на Mid-Season Invitational 2019. Приз самого ценного игрока сезона достался Льву Nomanz Якшину.

Выигрыш Elements Pro Gaming составил 1 млн рублей. Gambit Esports и M19, расположившиеся на третьем-четвёртом местах, заработали по 625 тыс. рублей.

Mid-Season Invitational 2019 пройдёт с 1 по 19 мая. Чемпионат примут Вьетнам и Тайвань.