Sh4dowehhh — о работе с Winstrike: такой ростер я тренировать не буду

Бывший тренер Winstrike Team Евгений Sh4dowehhh Алексеев объяснил на личном стриме свой отказ от работы с новой командой организации. Специалиста не устроил состав.

««Четверок» в СНГ сейчас очень мало. Несмотря на всю хрень, с Lil можно поиграть. Там в других позициях проблема, например, Игорь iLTW Филатов на миде. Он целый год не играл на миде, сколько нужно времени, чтобы создать какую-то конкуренцию?



Мне предлагали тренировать Winstrike, но такой ростер я тренировать не буду. Если [бы он был] хотя бы немного другой, я бы, может, и согласился. Поверьте, там дело не в Lil. Я объективно понимаю, что и с Ильюком можно играть», — отметил Алексеев.



В ролике Sh4dowehhh также отметил, что Иван ArtStyle Антонов прекратил тренировать команду после поражения на отборочных к мэйджору. Клуб с большой задержкой выпустил анонс об его уходе.

Текущий состав Winstrike Team с Lil и iLTW тестовый. Об этом клуб заявил еще во время анонса пятерки.