DreamHack Masters Malmo 2019 состоится в октябре

Турнирный оператор DreamHack рассказал подробности проведения шведского «мастерса» по CS:GO. Чемпионат пройдёт с 4 по 6 октября в Мальмё (Швеция). Традиционно, 16 участников разыграют призовой фонд в $ 250 тыс.

Соревнования станут частью фестиваля Malmo Games Week. Групповой этап смогут посетить все желающие. Плей-офф чемпионата будет уже платным и пройдёт в Malmo Arena.



До этого состоится DreamHack Masters Dallas 2019. Турнир пройдёт с 28 мая по 2 июня в Далласе (США). Чемпионат является частью системы Intel Grand Slam.