Арек Vegi Навойски закрепился в основе состава Virtus.pro по CS:GO

Арек Vegi Навойски закрепился в основе Virtus.pro по CS:GO. Об этом объявил генеральный менеджер клуба Роман Дворянкин.

«Мы продолжаем искать сочетание игроков, которое вернет результаты нашего состава по CS:GO на приемлемый уровень. Несмотря на юный возраст, Vegi зарекомендовал себя как талантливый игрок и хороший тиммейт. Мы ждем от Арека прогресса по всем показателям», — отметил Дворянкин.

Навойски заменил Матеуша TOAO Завистовски. 25 марта поляк из команды PACT присоединился к составу в качестве стендина. Капитанские обязанности взял на себя Януш Snax Погожельски. После этого Virtus.pro заняла 7-8 место на чемпионате Charleroi Esports 2019.