Team Team выгнала двоих игроков сразу после вылета с ESL One Mumbai 2019

Североамериканская команда Team Team выгнала Нико Gunnar Лопеза и Джейсона Newsham Ньюшема сразу после завершения выступления на ESL One Mumbai 2019. Об этом рассказали киберспортсмены в «Твиттере».

Что стало причиной перестановок в составе, неизвестно. Team Team вышла из группы с первого места. В плей-офф команда сначала уступила Mineski, а затем проиграла TNC Predator. Состав расположился на 5-6-й строчке вместе с The Pango и получил $ 12,5 тыс.

В мае Team Team посетит MDL Disneyland Paris Major, на который отобралась вместе с Gunnar и Newsham. После замен команда получит на 40% очков меньше итоговой суммы. Чемпионат пройдет во Франции с 4 по 12 мая. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов и 15 тыс. баллов DPC.