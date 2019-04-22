Tigers попрощалась с Dendi и Xepher

Tigers объявила о перестановках в составе. Данил Dendi Ишутин и Кенни Xepher Део покинули команду. Кто их заменит, не сообщается.

В заявлении Ишутин отметил неудовлетворительные результаты, из-за которых он решил покинуть Tigers и «попробовать что-то новое». В будущем клуб представит новую пятерку. В организации сохраняют надежду на попадание на DPC-турнир и выход на The International 9.

Данил Dendi Ишутин присоединился к составу на правах аренды 22 января. Кенни Xepher Део представлял организацию с сентября 2018-го.