Blizzard добавила редактор игровых режимов в Overwatch

Разработчики шутера Overwatch добавили в игру редактор игровых режимов. В нём нельзя будет редактировать рельеф карты – он предназначен для изменения игровых условий в матчах.



Джефф Капплан заявил, что новинкой смогут смогут воспользоваться только опытные игроки, знакомые с программированием. Студия опубликовала несколько примеров карт. Один из режимов называется «Пол — это лава». В нём игроки загораются и получают урон при перемещении по земле.



Пока что редактор доступен только на тестовом сервере. В ближайшем будущем доступ к нему будет открыт всем пользователям. Игроки смогут делиться своими наработками друг с другом.