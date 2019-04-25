Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Blizzard добавила редактор игровых режимов в Overwatch

Blizzard добавила редактор игровых режимов в Overwatch
Киберспорт / Другие игры

Разработчики шутера Overwatch добавили в игру редактор игровых режимов. В нём нельзя будет редактировать рельеф карты – он предназначен для изменения игровых условий в матчах.

Джефф Капплан заявил, что новинкой смогут смогут воспользоваться только опытные игроки, знакомые с программированием. Студия опубликовала несколько примеров карт. Один из режимов называется «Пол — это лава». В нём игроки загораются и получают урон при перемещении по земле.

Пока что редактор доступен только на тестовом сервере. В ближайшем будущем доступ к нему будет открыт всем пользователям. Игроки смогут делиться своими наработками друг с другом.

Источник: DTF Сообщить об ошибке
Теги
Overwatch •••
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент