Gambit Esports покинула OGA Dota Pit Minor 2019

Gambit Esports уступила EHOME в сетке лузеров OGA Dota Pit Minor 2019. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Российско-белорусский коллектив покинул соревнования не выиграв ни одного матча. Команда заняла 7-8-е место, заработав $ 10 тыс. и 20 очков DPC.



EHOME прошла во второй раунд. Киберспортсмены сразятся на вылет с Forward Gaming. Встреча состоится 27 апреля, начало в 16:00 по мск.



OGA Dota Pit Minor 2019 завершится 28 апреля. Победитель получит $ 125 тыс., 120 баллов и путёвку на MDL Disneyland Paris Major.