Александр Immersion Хмелевской: скорее всего, корень проблем — в драфтах

Игрок команды Gambit Esports по Dota 2 Александр Immersion Хмелевской прокомментировал выступление состава на OGA Dota Pit Minor 2019. По его мнению, у коллектива большие проблемы с выбором героев.



«В групповой стадии у нас просто не было понимания, что мы должны драфтить. Были большие проблемы, поэтому мы решили в групповой стадии немного поэкспериментировать, попробовать что-то новое. В итоге мы этого не нашли. Сейчас мы в плохой игровой форме. На средней стадии всё валится из рук. На ранней стадии игры нет больших проблем, если нормально проведём драфт.



Скорее всего, корень проблем — в выборе героев. Мы долго искали что-то, а когда что-то новое пробуешь, у тебя не сразу ''по щелчку'' это должно получаться. Ты должен это как-то практиковать. У нас особой практики не было, потому что мы не были уверены в чем-либо. Может, не своих героев брали, ну и плохо играли», — рассказал Хмелевской.



Gambit Esports покинула чемпионат OGA Dota Pit Minor 2019, не одержав ни одной победы. Команда проиграла все матчи группового этапа, уступила в верхней сетке Alliance (0:2), а в нижней — EHOME (0:1). Киберспортсмены заработали $ 10 тыс. и 20 баллов DPC.

Gambit Esports покинула OGA Dota Pit Minor 2019