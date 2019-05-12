MinD_ContRoL: сейчас пришло время встретиться с главным боссом — Team Secret

Оффлейнер Team Liquid Иван MinD_ContRoL Иванов в послематчевом интервью рассказал об атмосфере в команде. Он также выразил надежду, что однажды Evil Geniuses удастся прервать проклятье третьих мест и победить на мэйджоре.

«Что думаю по поводу проклятья EG и Артура Arteezy Бабаева? Им не везет. Уверен, однажды они выиграют мэйджор. Немного жаль его.



В каком мы настроении? Чувствуем себя отлично, так как прошли дальше, чем ожидали. Не думали, что зайдём так далеко. Сейчас пришло время встретиться с главным боссом — Team Secret. Посмотрим, как справимся с ними», — заключил Иванов.

Evil Geniuses в третий раз за сезон заняла третью строчку на мэйджоре. Гранд-финал MDL Disneyland Paris Major с участием Team Secret и Team Liquid стартует в 17:40 мск.