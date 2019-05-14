Лидеры групп закрытых отборочных EPICENTER Major отправятся на турнир

Организаторы турнира EPICENTER Major объявили формат проведения закрытых квалификаций. Групповой этап соревнований пройдёт по круговой системе с форматом матчей до одной победы (best-of-one). Команды, занявшие первое место, отправятся на LAN-финал мэйджора.
В Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и СНГ плей-офф пройдёт в традиционном формате. Участники, расположившиеся со 2 по 5 место, отправятся в сетку с системой до двух поражений (double elimination), где разыграют оставшиеся путёвки на соревнования. Команды из Европы и Китая сразятся между собой по системе GSL. По два лучших участника из каждого региона отправятся на чемпионат.
На EPICENTER Major выступят 16 команд. По три слота получили Европа и Китай, а по два места досталось СНГ, Северной Америке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Еще два участника определятся по результатам StarLadder Ukraine Minor.
EPICENTER Major пройдёт с 22 по 30 июня в Москве. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.
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