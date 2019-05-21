Blizzard ослабила несколько карт «Разбойника» в Hearthstone
Компания Blizzard выпустила обновление для карточной игры Hearthstone. Оно ослабило несколько карт у класса «Разбойника». По мнению разработчиков, в настоящее время вышеупомянутый класс является дисбалансным и единственным разумным вариантом для борьбы с ним является «Воин».
Негодяй зла:
Количество здоровья уменьшено на 1 единицу
Абордаж:
Манакост для использования карты увеличен на 1 единицу
Подготовка:
Изменено уникальное свойство карты. Теперь она снижает стоимость следующего заклинания на 2 единицы (ранее было 3 единицы).
Архивариус Элизиана:
Манакост для использования карты увеличен на 1 единицу
В ближайшие несколько недель студия проанализирует влияние изменений, чтобы оценить их серьёзность.
- 21 мая 2019
-
11:42
-
11:01
- 20 мая 2019
-
19:52
-
18:04
-
17:04
-
15:18
-
12:54
-
12:29
- 19 мая 2019
-
21:22
-
14:59
-
14:11
-
12:45
-
11:58
- 18 мая 2019
-
23:51
-
21:04
-
18:42
-
16:37
-
15:25
-
13:42
-
12:52
-
11:44
-
10:39
- 17 мая 2019
-
22:46
-
22:35
-
20:04
-
16:54
-
15:29
-
13:28
-
12:35
-
07:53
-
01:11
- 16 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
21:49
-
21:36
Партнерский контент