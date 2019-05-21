Blizzard ослабила несколько карт «Разбойника» в Hearthstone

Компания Blizzard выпустила обновление для карточной игры Hearthstone. Оно ослабило несколько карт у класса «Разбойника». По мнению разработчиков, в настоящее время вышеупомянутый класс является дисбалансным и единственным разумным вариантом для борьбы с ним является «Воин».



Негодяй зла:

Количество здоровья уменьшено на 1 единицу

Абордаж:

Манакост для использования карты увеличен на 1 единицу

Подготовка:

Изменено уникальное свойство карты. Теперь она снижает стоимость следующего заклинания на 2 единицы (ранее было 3 единицы).

Архивариус Элизиана:

Манакост для использования карты увеличен на 1 единицу

В ближайшие несколько недель студия проанализирует влияние изменений, чтобы оценить их серьёзность.