SuperData: доходы Apex Legends, Overwatch и Hearthstone продолжают падать

Аналитическая компания SuperData опубликовала исследование игрового рынка за апрель 2019 года. По их данным, продажи в цифре по всему миру составили $ 8,86 млрд. Это на 7% выше по сравнению с прошлым годом. При этом рост в консольном сегменте составил 17%, в то время как на ПК наметилось падение на 4%.

Самые прибыльные игры в апреле на ПК, мобильных и консольных платформах Фото: https://www.superdataresearch.com/

Отмечается, что Mortal Kombat 11 показала лучший старт в истории франшизы в цифровом сегменте — 1,8 млн копий. MKX стартовала с 400 тыс. копий.

В то же время Apex Legends продолжает демонстрировать падение по выручке второй месяц подряд. В апреле студии Respawn удалось заработать $ 24 млн — всего лишь четверть по сравнению с февралём. Тогда доход был близок к $ 100 млн.

У Overwatch и Hearthstone похожая ситуация. Blizzard продолжает выпускать новый контент, но при этом обе игры показывают ежегодное падение на 15% и 37% соответственно.