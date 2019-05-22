SuperData: доходы Apex Legends, Overwatch и Hearthstone продолжают падать

Аналитическая компания SuperData опубликовала исследование игрового рынка за апрель 2019 года. По их данным, продажи в цифре по всему миру составили $ 8,86 млрд. Это на 7% выше по сравнению с прошлым годом. При этом рост в консольном сегменте составил 17%, в то время как на ПК наметилось падение на 4%.
Отмечается, что Mortal Kombat 11 показала лучший старт в истории франшизы в цифровом сегменте — 1,8 млн копий. MKX стартовала с 400 тыс. копий.
В то же время Apex Legends продолжает демонстрировать падение по выручке второй месяц подряд. В апреле студии Respawn удалось заработать $ 24 млн — всего лишь четверть по сравнению с февралём. Тогда доход был близок к $ 100 млн.
У Overwatch и Hearthstone похожая ситуация. Blizzard продолжает выпускать новый контент, но при этом обе игры показывают ежегодное падение на 15% и 37% соответственно.
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