Zeus: когда выгоняли меня, это было неожиданно, с Ваней другая ситуация

Капитан Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко в своем видеоблоге рассказал, как происходили перестановки в команде. Он утверждает, что Иоанн Edward Сухарев знал заранее, чем все может кончиться.

«На ELEAGUE в Атланте мы собрались все в комнате, и каждый говорил, почему он принял решение выгнать меня из команды (помните, да, как это перед Gambit Esports было?). Сейчас у нас была похожая ситуация с NaVi, потому что мы убирали Edward. [Менеджер состава по CS:GO Евгений Ugin Ерофеев] сказал, что у него дежавю. Похожая же ситуация. Я могу сказать, что это две разные ситуации.

Когда выгоняли меня, для меня это было очень резко и неожиданно. Я действительно не понял происходящего. Как холодный душ. Для меня все произошло внезапно. С Ваней абсолютно другая ситуация.

Мы действительно общались на эту тему: у нас что-то не клеится, есть трудности как в игровом плане, так и в подаче и приёме информации. Команда испытывала дискомфорт. Мы работали над тем, чтобы сохранить этот состав, достаточно долго. Короче, Ванёк в принципе понимал, что все к этому идет.

Мы собрались в комнате, был мужской разговор. Я не буду передавать содержание всего разговора, но суть вот в чем. Каждый высказал своё мнение. Ванёк очень искренне и очень адекватно воспринял происходящую ситуацию. Мы по-мужски поговорили, пожали друг другу руки. Я очень рад, что мы смогли как друзья и профессионалы подойти к этому вопросу, расстаться мирно и идти дальше своей дорогой», — заявил Тесленко в блоге.

Иоанн Edward Сухарев покинул основной состав Natus Vincere 29 мая. Киберспортсмен перешел в Winstrike Team на правах аренды.