Данил Porya Порядин присоединился к составу NAVI.Junior

Киберспортивная организация Natus Vincere арендовала игрока Данила Porya Порядина у Gambit Youngsters. Об этом менеджмент Gambit сообщил во «ВКонтакте». Он стал первым игроком состава NAVI.Junior.



«На этапе становления молодого игрока участие в подобных учебно-тренировочных сборах является бесценным игровым опытом. Мы всегда поддерживаем любую возможность развития наших кадров, в том числе в составе других организаций на правах аренды. Более того, приятно осознавать высокий класс состава Gambit Youngsters, если игроками уже спустя пару месяцев после анонса интересуются другие организации», — написал менеджер Gambit по CS:GO Александр Щербаков.



Данил Porya Порядин известен своей игрой за миксы 6e3t9n и PUGSTAR5. В составе последней киберспортсмен смог пройти в закрытую квалификацию IEM Katowice 2019 CIS Minor.



Игроки NAVI.Junior:

— Данил Porya Порядин;

— Амиран aMi Рехвиашвили (тренер).