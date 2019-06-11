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Данил Porya Порядин присоединился к составу NAVI.Junior

Данил Porya Порядин присоединился к составу NAVI.Junior
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивная организация Natus Vincere арендовала игрока Данила Porya Порядина у Gambit Youngsters. Об этом менеджмент Gambit сообщил во «ВКонтакте». Он стал первым игроком состава NAVI.Junior.

«На этапе становления молодого игрока участие в подобных учебно-тренировочных сборах является бесценным игровым опытом. Мы всегда поддерживаем любую возможность развития наших кадров, в том числе в составе других организаций на правах аренды. Более того, приятно осознавать высокий класс состава Gambit Youngsters, если игроками уже спустя пару месяцев после анонса интересуются другие организации», — написал менеджер Gambit по CS:GO Александр Щербаков.

Данил Porya Порядин известен своей игрой за миксы 6e3t9n и PUGSTAR5. В составе последней киберспортсмен смог пройти в закрытую квалификацию IEM Katowice 2019 CIS Minor.

Игроки NAVI.Junior:
— Данил Porya Порядин;
— Амиран aMi Рехвиашвили (тренер).

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