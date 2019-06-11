Данил Porya Порядин присоединился к составу NAVI.Junior

Киберспортивная организация Natus Vincere арендовала игрока Данила Porya Порядина у Gambit Youngsters. Об этом менеджмент Gambit сообщил во «ВКонтакте». Он стал первым игроком состава NAVI.Junior.
«На этапе становления молодого игрока участие в подобных учебно-тренировочных сборах является бесценным игровым опытом. Мы всегда поддерживаем любую возможность развития наших кадров, в том числе в составе других организаций на правах аренды. Более того, приятно осознавать высокий класс состава Gambit Youngsters, если игроками уже спустя пару месяцев после анонса интересуются другие организации», — написал менеджер Gambit по CS:GO Александр Щербаков.
Данил Porya Порядин известен своей игрой за миксы 6e3t9n и PUGSTAR5. В составе последней киберспортсмен смог пройти в закрытую квалификацию IEM Katowice 2019 CIS Minor.
Игроки NAVI.Junior:
— Данил Porya Порядин;
— Амиран aMi Рехвиашвили (тренер).
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04
-
05:36
-
02:03
- 9 июня 2019
-
23:50
-
22:41
-
21:01
-
18:23
-
15:43
-
14:40
- 8 июня 2019
-
20:55
-
17:40
-
13:36
-
11:24
-
11:08
- 7 июня 2019
-
18:29
-
13:25
-
11:19
-
10:54
- 6 июня 2019
-
20:38
-
19:55
-
18:23
-
18:07
-
16:43