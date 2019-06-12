Киберспорт и вышибалы включили в программу международных Гей-игр 2022 года

Федерация Гей-Игр (FGG) представила список дисциплин, которые вошли в программу международных соревнований 2022 года. Местом проведения созтязаний станет Гонконг, пишет портал Inside the Games.

Организаторы впервые включили в список киберспорт и вышибалы. Черлидинг и фигурное катание добавили в заявку из-за высокой популярности в Китае.

Помимо них соревнования пройдут по футболу, регби, лёгкой атлетике, триатлону, бодибилдингу и другим видам спорта. Всего на Гей-играх представят 36 различных дисциплин.

Международные Гей-игры организовываются с 1982 года. Соревнования принимали США, Франция, Канада, Нидерланды, Австралия и Германия. В 2022 году мероприятие впервые пройдёт в Азии.