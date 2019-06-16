NS — о реакции команд на критику: ваша цель — выступать на турнирах и побеждать

Аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов выразил недоумение по поводу реакции игроков и менеджеров команд на критику. Он убежден, что киберспортсмены с клубами должны сосредотачиваться на результатах, а не на высказываниях в медиа.
«Почему киберспортсмены воспринимают критику куда острее, чем, условно, футболисты? Не понимаю, почему так. Может быть, потому что они видят себя звездами, хотя многие из них действительно звезды. К сожалению, понятия «звездная болезнь» никто не отменял: «Как же, я такая звезда, как он посмел про меня что-то сказать?!». Хоть убей, этого понять не могу.
Не понимаю, почему у игроков и у их менеджеров такое внимание к тому, что о них говорят. Ваша цель и приоритет — выступать на турнирах и побеждать.
Опять же, никто и никогда не будет говорить что-то плохое или компрометирующего, если нет повода. За любой критикой всегда стоит вполне объективный повод. Замечаю, что люди слишком много в последнее время обращают внимания на слова и придираются уже к любой ерунде. Но это проблема не только киберспорта, это общемировой тренд.
Профессиональным игрокам рекомендую вообще не обращать внимания на то, что говорят где-то в медиа, важно лишь то, что говорят внутри твоего коллектива», — заключил NS.
Ярослав Кузнецов — бывший профессиональный киберспортсмен. Начал карьеру в 2006 году. В 2014-м NS прекратил выступать на турнирах и сосредоточился на работе в студии. С 2016-го активно комментирует и анализирует матчи.
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