Мария Командная: нас с Савой никто на этот киберспортивный турнир не звал

Журналистка Мария Командная заявила, что ее никто не приглашал вести киберспортивный турнир по FIFA 19 — Moscow Cyber Cup. По ее словам, подобное предложение не поступало и блогеру Евгению Савину.

«Власти Москвы выделили 37,5 млн рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» — написала Командная в «Твиттере».

В ответ на публикацию Евгений Савин пошутил: «Маш, прости, я взял твой гонорар тоже. А 12 зрителей — это все мои родственники».

Организаторы не комментируют ситуацию. Журналисты Cyber.Sports.ru связывались с Дирекцией спортивных и зрелищных мероприятий Москвы, которая выступает заказчиком, но им никто не ответил. В департаменте информационных технологий заявили, что «турнир прошел так, как прошел».



На чемпионат Moscow Cyber Cup выделили из госбюджета более 30 млн рублей. Турнир по FIFA 19 прошел за один день. Соревнования посетили 10 человек, около 100 наблюдали за матчами в прямом эфире.

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский заявил «Чемпионату», что организация подобного турнира составляет не больше 5–6 млн рублей.

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей