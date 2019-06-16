Где деньги, дирекция? На что ушли миллионы Moscow Cyber Cup по FIFA

15 июня в Москве в «ЦСКА Арене» прошёл киберспортивный турнир по FIFA 19. Организаторов Moscow Cyber Cup подозревают в распиле бюджета. На сайте госзакупок максимальные затраты на его организацию составили 37,5 млн рублей ($ 582 тыс.). Однако фактическая сумма оказалась меньше, пусть и незначительно. Рассказываем всё, что известно о чемпионате и тратах на него.

Был международный, стал народный

Изначально Moscow Cyber Cup задумывался как турнир с участием иностранных киберспортсменов. Подготовка к нему началась в апреле 2019 года. Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий Москвы разместила на сайте госзакупок 20 заявок. Итоговая сумма составила 34,5 млн рублей. Её и выплатили исполнителям.



На соревнования пригласили американца Алана AlanAvi Авила из «Далласа», голландцев Джимми YimmieHD Донкерса из «Фейеноорда» и Тони TonyKok Кок из «ПЕК Зволле», украинцев Александра Grishay10 Гришая и Алексея ForlanFS Мерсера, белорусов Илью Shima Шиманского и Дениса mel Крумкачева.

Джимми YimmieHD Донкерс

Всем участникам оплатили билеты на самолёт и проживание в отеле. 10 июня им сообщили, что турнир сменил статус с международного на российский. Игрокам запретили выступать на соревнованиях, но разрешили приехать в статусе гостей. Все они отказались.

История с оплатой перелётов коснулась и российских участников. Так, например, Хан hantigr_4 Балабеков и ещё один игрок из Уфы прибыли на чемпионат за свой счёт.



Игроков на Moscow Cyber Cup отбирали по странной системе. Первыми организаторы пригласили киберспортсменов Андрея Timon Гурьева, Роберта Ufenok77 Фахретдинова и Антона Klenoff Кленова. Затем часть участников подбирали по рекомендациям Кленова. Остальные попали в список после того, как связались с организаторами лично. Так сформировался пул из 32 игроков.



Автор telegram-канала «Штаны на киберлямках» Роман Чернявский назвал такой подход цирком. Обычно на любые соревнования, помимо приглашений, проводятся отборочные этапы. Организаторы стремятся собрать как можно более опытных и умелых участников. Квалификации также дают возможность прорекламировать спонсоров и мероприятие.

Неурядицы на этом не закончились. За четыре дня до старта чемпионата организаторы провели пресс-конференцию в ТАСС. На ней объявили, что призовой фонд в миллион рублей уменьшился до 160 тыс. Организаторы сослались на правила Electronic Arts (компания разрабатывает и издаёт футбольный симулятор по всему миру).

Чернявский подтвердил «Чемпионату»: такой пункт в гайдлайне действительно есть. Однако с компанией, по его словам, можно договориться. Федерация компьютерного спорта РФ не первый год проводит свои турниры по FIFA с призовым в миллион рублей. С EA у них сформировались рабочие отношения.

Почему вокруг мероприятия такой шум?

Всё из-за «кричащих цифр». Аудиторию возмутили затраты на турнир с количеством зрителей на месте проведения. Судя по опубликованным фотографиям, трибуны действительно пустые. Автор telegram-канала CYBERSLOVO Анатолий Аминев утверждает, что соревнования посетили 10 человек.

Фото: Telegram-канал CYBERSLOVO

Участник турнира Хан hantigr_4 Балабеков заявил «Чемпионату», что на арене находилось около 30 человек. В основном операторы, судьи и приглашённые игроками гости. Был ли кто-то из посетителей, кто приобрёл билет, неизвестно.

Онлайн-трансляции показывали не самые впечатляющие цифры. Пиковое значение аудитории на стримах достигло 136 человек. Среднее число зрителей составило 86. Данные собирались компанией Esports Charts с двух платформ: Twitch.tv и YouTube.



В СМИ организаторов обвиняют в отсутствие рекламы турнира. Сайт Moscow Cyber Cup можно отыскать только по запросу «Москоу кибер кап».

Статистика турнира в онлайне от Esports Charts

Поводом для возмущения также стала информация, что в списке утверждённых ведущих якобы числились журналистка Мария Командная и блогер Евгений Савин. Их гонорары составляли 450 тыс. рублей. Это не так. Такие варианты попали в расчёт НМЦ (начальная максимальная цена закупки) от заказчика в списке конкурсной документации. Итоговый гонорар в заключенном с исполнителем контракте ведущих оказалась скромнее — 176 тыс. рублей за открытие чемпионата. На мероприятии ведущим работал Никита Ковальчук.

Сейчас про Moscow Cyber Cup пишут и рассказывают комментаторы Василий Уткин и Константин Генич, Евгений Савин и Мария Командная, политик Алексей Навальный, блогер Илья Варламов и десятки непрофильных СМИ.

Откуда такие деньги, а главное, на что?

На сайте госзакупок можно найти 19 проектов контрактов из 20 заявок. Мы изучили их все.



Питание. Предполагаемые затраты: 165 тыс. рублей. Итоговая сумма: 156 тыс. рублей. Исполнитель: «Макскейтеринг». В ассортименте: 8 штук холодных закусок, в каждой по 2-3 вида, 2 вида супов, 2 вида горячих, 3 гарнира, выпечка, десерт, три вида напитков — это на 50 приглашенных гостей. 32 участников по смете должны были получить полноценный обед на площадке. Балабеков заявил «Чемпионату», что у него нет претензий по качеству и количеству еды.

Награды. Предполагаемые затраты: 246 тыс. рублей. Итоговая сумма: 233 тыс. рублей. Исполнитель: «Мир наград». Средства пошли на три медали с лентой, три кубка в виде футбольного мяча и 60 памятных плакеток.

Реклама. Предполагаемые затраты: 4,6 млн рублей. Итоговая сумма: 4,5 млн рублей. Исполнитель: «Медиасистемы». Деньги пошли на создание макетов, видеороликов и рекламу на спортивных сайтах. Серьезную часть из них заняли баннеры на сайте Mail.ru.



Проверить подлинность расходов невозможно, считает собеседник «Чемпионата», знакомый с организацией турниров. Он пожелал остаться анонимным. По его словам, на медийку довольно просто списывать деньги из-за сложности контроля исполнения задач. Изображение сметы в большом разрешении.

Реклама плаката в Москве Фото: Алдар Джамбинов

«Это проверить нереально. Написано о размещении на интерактивных экранах, но неизвестно, показывали ли это. CPM (Cost-Per-Thousand — цена за тысячу показов. — Прим. ред.) у sport.ru, sport-express.ru, mail.ru выходит около $ 5, у sport-express — $ 9. Но там может быть целевая аудитория, таргетинг и так далее. И неясно, сколько объема реально «открутили». За $ 70 тыс. медийкой можно было обмазаться, особенно если она таргетирована на Россию и Москву».

Трансляция. Предполагаемые затраты: миллион рублей. Итоговая сумма: 987 тыс. рублей. Исполнитель: «Интехпро». Основная статья расходов — камеры и услуги творческого персонала.

Собеседник «Чемпионата» назвал ценник на трансляции завышенным как минимум на 20%. Сооснователь Sector Esports Марк Авербух отмечает, что «Интехпро» за 4 года выиграла 42 госконтракта на общую сумму 42 млн рублей. Ни один из них не имеет отношения к киберспорту.



Экраны. Предполагаемые затраты: 3 млн рублей. Итоговая сумма: 2,6 млн рублей. Исполнитель: «Биг Скрин Шоу». Средства ушли на установку трех больших экранов над главной сценой турнира. Услугами компании ранее пользовались на чемпионате мира по футболу — 2018 и международном чемпионате по теннису Winter Moscow Open 2018.

Свет и звук. Предполагаемые затраты: 7,7 млн рублей. Итоговая сумма: 7,3 млн рублей. Исполнитель: «Спин Мьюзик Сервис». Смета представляет собой внушительный список на 9 страницах разнообразного оборудования разного уровня. Обслуживать его должны больше 15 человек.



«$110 тыс. на ту сцену, которую мы увидели, — невероятно много, — считает собеседник «Чемпионата». — Ещё + $ 39 тыс. на блэкауты. Три больших экрана с монтажом, оборудованием и установкой в Малой арене будут недешёвым удовольствием, но за $ 150 тыс. можно построить действительно симпатичную хорошую сцену».

Фото: Президент ФКС Москвы Александр Горбаченко

Художественное оформление. Предполагаемые затраты: 4,5 млн рублей. Итоговая сумма: 4,3 рублей. Исполнитель: «Торговый Дом Посад». На эти деньги на территории Арены нужно было расположить 4 группы по 8 алюминиевых флагштоков с баннерами (каждая группа обходится более чем в 250 тыс. рублей), мобильная выставочная конструкция и метры BLACKOUT. За техническое обслуживание этого богатства запросили более 600 тыс. рублей.



Интернет. Предполагаемые затраты: 2,8 млн рублей. Итоговая сумма: 2,7 млн рублей. Исполнитель: «АйТи-ВЕГА». Компания отвечает за качество услуг в «ЦСКА Арена». Средства по госзаказу ушли на 23 точки подключения к вайфаю, 65 выделенных линий не ниже 10 мб/с и несколько линий помощнее.



Собеседник «Чемпионата» назвал цены на интернет невероятно дорогими. Суммы сопоставимы с оплатой услуг на коммуникации в Америке.

Информационная сеть. Предполагаемые затраты: 2,5 млн рублей. Итоговая сумма: 2,5 млн рублей. Исполнитель: «Инжис 2006». Компания взяла обязательство по техническому обеспечению работы офиса и пресс-центра. Многократный победитель тендеров в спортивном сегменте.



Главным пунктом расходов компании стали три копировальных аппарата, которые должны «отработать» по 300 тыс. рублей каждый.

Развлечение. Предполагаемые затраты: 4,6 млн рублей. Итоговая сумма: 3,7 млн рублей. Исполнитель: «АРТ-АЛЬЯНС И КО».



С точки зрения киберспортивного мероприятия — самая интересная категория. На открытие чемпионат по FIFA необходимо было пригласить Burito и Тодес, а также двух ведущих с гонораром в 176 тыс. рублей. Вне сцены зрителей по планам организаторов должны развлекать мимы, диджеи, ростовые фигуры и даже народный ансамбль.

Персонал. Предполагаемые затраты: 119 тыс. рублей. Итоговая сумма: 113 тыс. рублей. Исполнитель: «Хот Шот спорт сервис». В заявке указаны 14 переводчиков, хотя турнир считается исключительно российским. Вероятно, их собирались пригласить для игроков-гостей, но те отказались от поездки.

Это далеко не все пункты. Ниже представлена полная таблица, где указаны предполагаемые и финальные затраты на турнир.

27 млн — очень много на киберспортивный турнир?

Да. Из итоговых смет видно, что во многих категориях расходы значительно превышают реальную себестоимость. Но где-то, как в случае с питанием, близки к оптимальным. Марк Авербух считает, что любой другой турнирный оператор провел бы чемпионат за меньшие деньги, если бы такой запрос поступил.



«Практически каждый пункт тендерной закупки данного мероприятия можно разобрать и доказать, что решения принимали, мягко сказать, не самые разбирающиеся люди, — убежден сооснователь Sector Esports. — В целом оценка производственного бюджета этого мероприятия колеблется в районе 10-15 млн, а если делать все по уму (без «ЦСКА Арены», ведущих по 600 тыс. и т.д.), можно сделать отличное мероприятие по киберфутболу за 1,5-2 млн рублей».



В Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы сейчас не отвечают на звонки прессы. В учреждении выходной. В Департаменте информационных технологий отказались от комментариев. Сотрудник организации Александр Тимофеев заявил Cyber.Sports.ru, что турнир «прошёл так, как прошёл». Надеемся, что хотя бы выступление мимов удалось!

В подготовке материала также поучаствовал Артур Хамзин.