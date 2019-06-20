Разработчики Dota Underlords улучшили работу искусственного интеллекта
Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota Underlords. Разработчики внесли несколько изменений в интерфейс, улучшили внешний вид игры и работу AI.
Список изменений:
- добавлено обучение;
- улучшен интерфейса игры на PC;
- изменены позиции камеры по умолчанию. В настройки добавлена возможность изменения этих параметров;
- исправлено время, которое мёртвые тела находятся на поле перед пропаданием;
- улучшено отображение DPS;
- юниты-победители теперь дольше празднуют победу перед возвращением на стартовые позиции;
- в игру добавлено больше музыки;
- опция «играть в собственном темпе» (против ботов) теперь ставит на паузу таймер во время выбора предметов после раунда с нейтралами;
- исправлена ошибка, из-за которой эйдолоны от «Истока мироздания» наносили урон игроку при поражении;
- искусственный интеллект юнитов теперь учитывает построение: если бонусы других фигур действуют лишь в определённом радиусе. Персонажи будут стараться находиться в нём и атаковать оттуда;
- Рыцари теперь держатся ближе к другим рыцарям;
- юниты теперь держатся ближе к троллям, если у игрока есть предмет «Слаженное нападение»;
- юниты теперь держатся ближе к чернокнижникам, если у игрока есть предмет «Иссушение душ»;
- добавлен игровой идентификатор (ID) на панель друзей;
- добавлен режим цветовой слепоты для полосок здоровья;
- во время реролла в магазине теперь будет попадаться меньше дубликатов;
- во время поиска цели дальнобойные юниты теперь будут стараться выбирать тех, кто находится ближе.
Dota Underlords вышла 14 июня 2019 года. Это игра в стиле кастомной карты Dota Auto Chess, выпущенной студией Drodo Studio в Dota 2. За пять месяцев её скатали более 8 млн раз.
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