Разработчики Dota Underlords улучшили работу искусственного интеллекта

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota Underlords. Разработчики внесли несколько изменений в интерфейс, улучшили внешний вид игры и работу AI.

Список изменений:

добавлено обучение;

улучшен интерфейса игры на PC;

изменены позиции камеры по умолчанию. В настройки добавлена возможность изменения этих параметров;

исправлено время, которое мёртвые тела находятся на поле перед пропаданием;

улучшено отображение DPS;

юниты-победители теперь дольше празднуют победу перед возвращением на стартовые позиции;

в игру добавлено больше музыки;

опция «играть в собственном темпе» (против ботов) теперь ставит на паузу таймер во время выбора предметов после раунда с нейтралами;

исправлена ошибка, из-за которой эйдолоны от «Истока мироздания» наносили урон игроку при поражении;

искусственный интеллект юнитов теперь учитывает построение: если бонусы других фигур действуют лишь в определённом радиусе. Персонажи будут стараться находиться в нём и атаковать оттуда;

Рыцари теперь держатся ближе к другим рыцарям;

юниты теперь держатся ближе к троллям, если у игрока есть предмет «Слаженное нападение»;

юниты теперь держатся ближе к чернокнижникам, если у игрока есть предмет «Иссушение душ»;

добавлен игровой идентификатор (ID) на панель друзей;

добавлен режим цветовой слепоты для полосок здоровья;

во время реролла в магазине теперь будет попадаться меньше дубликатов;

во время поиска цели дальнобойные юниты теперь будут стараться выбирать тех, кто находится ближе.

Dota Underlords вышла 14 июня 2019 года. Это игра в стиле кастомной карты Dota Auto Chess, выпущенной студией Drodo Studio в Dota 2. За пять месяцев её скатали более 8 млн раз.