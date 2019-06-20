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Разработчики Dota Underlords улучшили работу искусственного интеллекта

Разработчики Dota Underlords улучшили работу искусственного интеллекта
Киберспорт / Dota 2 0

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota Underlords. Разработчики внесли несколько изменений в интерфейс, улучшили внешний вид игры и работу AI.

Список изменений:

  • добавлено обучение;
  • улучшен интерфейса игры на PC;
  • изменены позиции камеры по умолчанию. В настройки добавлена возможность изменения этих параметров;
  • исправлено время, которое мёртвые тела находятся на поле перед пропаданием;
  • улучшено отображение DPS;
  • юниты-победители теперь дольше празднуют победу перед возвращением на стартовые позиции;
  • в игру добавлено больше музыки;
  • опция «играть в собственном темпе» (против ботов) теперь ставит на паузу таймер во время выбора предметов после раунда с нейтралами;
  • исправлена ошибка, из-за которой эйдолоны от «Истока мироздания» наносили урон игроку при поражении;
  • искусственный интеллект юнитов теперь учитывает построение: если бонусы других фигур действуют лишь в определённом радиусе. Персонажи будут стараться находиться в нём и атаковать оттуда;
  • Рыцари теперь держатся ближе к другим рыцарям;
  • юниты теперь держатся ближе к троллям, если у игрока есть предмет «Слаженное нападение»;
  • юниты теперь держатся ближе к чернокнижникам, если у игрока есть предмет «Иссушение душ»;
  • добавлен игровой идентификатор (ID) на панель друзей;
  • добавлен режим цветовой слепоты для полосок здоровья;
  • во время реролла в магазине теперь будет попадаться меньше дубликатов;
  • во время поиска цели дальнобойные юниты теперь будут стараться выбирать тех, кто находится ближе.

Dota Underlords вышла 14 июня 2019 года. Это игра в стиле кастомной карты Dota Auto Chess, выпущенной студией Drodo Studio в Dota 2. За пять месяцев её скатали более 8 млн раз.

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