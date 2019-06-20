В Dota 2 появился баг с бесконечным станом от Morphling в форме Alchemist

Пользователи Dota 2 пожаловались на новый баг с игрой за Morphling. Игроки обнаружили, что после превращения героя в Alchemist, он может бесконечно использовать способность Unstable Concoction во врагов. Заряды вылетали со скоростью атаки персонажа, что не позволяло соперникам выйти из оглушения.

Читатели форума Reddit предположили, что баг появился после патча 7.22c от 10 июня. В тот день компания также выпустила корректирующее обновление, в котором исправила работу Waveform.



Напомним, что менее чем через два месяца состоится турнир The International 2019. Вероятно до его старта разработчики исправят данную ошибку. Мероприятие пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На момент написания новости призовой фонд чемпионата составляет $ 19,03 млн.