Iceiceice: разочарован тем, какое направление для развития Dota 2 выбрала Valve

Офлейнер Fnatic Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян выразил недовольство в отношении развития Dota 2. Киберспортсмен отметил упрощения, которые сделаны для новичков, и косметические предметы, которые меняют внешний вид героя до неузнаваемости.

«Я разочарован тем, какое направление для развития игры выбрала Valve. Я бы не хотел об этом говорить, это сложно.



[Что нужно изменить?] Для начала хорошо бы убрать таймер для стаков. Это очень странно, что ты можешь подойти к лагерю и с точностью до секунды определить момент, когда тебе нужно ударить крипа. Такие мелочи делают игру намного проще, потому что тебе больше не нужно ничего запоминать.



А ещё я бы хотел, чтобы предметам можно было вернуть привычный облик. Вся эта косметика порой мешает играть. Иногда я смотрю на героя и не сразу понимаю, кто это такой, а ведь я профессиональный игрок, со мной такого точно не должно случаться», — заключил киберспортсмен.

Fnatic начнёт выступление на EPICENTER Major с матча с Royal Never Give Up. Игра запланирована на завтра, 22 июня. Серия до двух побед стартует в 13:00 мск.