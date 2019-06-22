Gambit уступила Team Liquid на EPICENTER Major 2019

Team Liquid удалось обыграть Gambit Esports в стартовом матче EPICENTER Major 2019. Встреча закончилась со счётом 2:1.

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Европейский коллектив встретится в следующем раунде с Evil Geniuses. Победитель отправится в верхнюю сетку стадии плей-офф. Матч пройдёт 22 июня, начало в 17:00 мск.



Параллельно Gambit сыграет за выход в нижнюю сетку с Infamous.



Все участники группового этапа отправятся в плей-офф. Восьмёрка лидеров сыграет в верхней сетке, а оставшиеся участники начнут с лузеров. Первый раунд нижней сетки пройдёт в формате до одной победы (best-of-one).

Последний рывок Gambit на TI. Результаты и лучшие моменты EPICENTER Major Текстовая трансляция групповой стадии EPICENTER Major с результатами и видео. Смотрим по 4 матча сразу.