Команда GeneRaL и syndereN вышла в закрытые квалификации The International
Микс Anti-MagE-, в состав которого входят Троелс syndereN Нильсен и Виктор GeneRaL Нигрини, вышел в европейскую закрытую квалификацию The International. В решающем матче Anti-MagE- обыграли чешский коллектив Hippomaniacs со счётом 2:0.
В закрытых отборочных команда присоединится к The Final Tribe и Chaos Esports Club, в состав которой недавно вошёл бывший игрок Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен.
GeneRal и syndereN участвовали в The International 2016 в составе Natus Vincere и Escape Gaming соответственно, но заняли там 13-16-е места.
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