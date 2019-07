Команда GeneRaL и syndereN вышла в закрытые квалификации The International

Микс Anti-MagE-, в состав которого входят Троелс syndereN Нильсен и Виктор GeneRaL Нигрини, вышел в европейскую закрытую квалификацию The International. В решающем матче Anti-MagE- обыграли чешский коллектив Hippomaniacs со счётом 2:0.



В закрытых отборочных команда присоединится к The Final Tribe и Chaos Esports Club, в состав которой недавно вошёл бывший игрок Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен.



GeneRal и syndereN участвовали в The International 2016 в составе Natus Vincere и Escape Gaming соответственно, но заняли там 13-16-е места.