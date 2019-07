Определён состав участников плей-офф европейской квалификации The International

По итогам группового этапа европейской квалификации The International определились четыре команды, вышедшие в следующий раунд. Ими стали Hippomaniacs, The Final Tribe, Chaos Esports и Aachen City Esports.



Вылетели из квалификаций все коллективы с СНГ-игроками: команда Виктора GeneRaL Нигрини и Айбека Naive- Токаева Anti-MagE-, коллектив Ярослава Miposhka Найденова и Максима shachlo Абрамовских Team Singularity. А также состав six eight two с двумя игроками из России и одним из Грузии.



Матчи плей-офф состоятся 13–14 июля. Победитель квалификаций получит слот на The International.