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Определён состав участников плей-офф европейской квалификации The International

Определён состав участников плей-офф европейской квалификации The International
Киберспорт 0

По итогам группового этапа европейской квалификации The International определились четыре команды, вышедшие в следующий раунд. Ими стали Hippomaniacs, The Final Tribe, Chaos Esports и Aachen City Esports.

Вылетели из квалификаций все коллективы с СНГ-игроками: команда Виктора GeneRaL Нигрини и Айбека Naive- Токаева Anti-MagE-, коллектив Ярослава Miposhka Найденова и Максима shachlo Абрамовских Team Singularity. А также состав six eight two с двумя игроками из России и одним из Грузии.

Матчи плей-офф состоятся 13–14 июля. Победитель квалификаций получит слот на The International.

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