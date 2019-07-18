Акции Electronic Arts упали на $ 792 млн после ухода «Ювентуса» из FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Игровая компания Electronic Arts к закрытию биржевых торгов 16 июля потеряла $ 792 млн капитализации. Акции компании упали сразу на 3%, сообщает «РБК-Спорт».
Это произошло сразу после объявления компании о том, что в следующей версии футбольного симулятора от EA – FIFA 20 – не будет лицензированной копии итальянского клуба «Ювентус».
Ранее сообщалось, что вместо «Ювентуса» в игру будет добавлена вымышленная команда Piemonte Calcio, при этом имена игроков останутся прежними. «Ювентус» же будет лицензирован только в игре от японской компании Konami – PES.
Выход FIFA 20 запланирован на 27 сентября.
- 18 июля 2019
-
17:02
-
16:38
-
14:26
- 17 июля 2019
-
18:33
-
17:44
-
17:38
-
16:04
-
15:32
-
13:43
- 16 июля 2019
-
19:00
-
17:23
- 15 июля 2019
-
11:09
- 14 июля 2019
-
19:44
-
18:57
-
15:50
- 13 июля 2019
-
22:35
-
19:43
-
14:11
-
11:25
-
11:03
- 12 июля 2019
-
23:36
-
17:00
-
14:30
- 11 июля 2019
-
15:11
-
13:41
- 10 июля 2019
-
23:15
-
21:32
-
19:33
-
19:02
-
17:36
-
15:38
-
13:16
-
12:36
- 9 июля 2019
-
20:18
-
19:27
Партнерский контент