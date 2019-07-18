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Акции Electronic Arts упали на $ 792 млн после ухода «Ювентуса» из FIFA 20

Акции Electronic Arts упали на $ 792 млн после ухода «Ювентуса» из FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0

Игровая компания Electronic Arts к закрытию биржевых торгов 16 июля потеряла $ 792 млн капитализации. Акции компании упали сразу на 3%, сообщает «РБК-Спорт».

Это произошло сразу после объявления компании о том, что в следующей версии футбольного симулятора от EA – FIFA 20 – не будет лицензированной копии итальянского клуба «Ювентус».

Ранее сообщалось, что вместо «Ювентуса» в игру будет добавлена вымышленная команда Piemonte Calcio, при этом имена игроков останутся прежними. «Ювентус» же будет лицензирован только в игре от японской компании Konami – PES.

Выход FIFA 20 запланирован на 27 сентября.

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