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Newbee подписала участников The International

Newbee подписала участников The International
Киберспорт / Dota 2 0

Китайская организация Newbee заключила соглашение с бывшими игроками команды Forward Gaming, которая несколько дней назад объявила о закрытии.

Ранее основной состав Newbee не смог пройти региональную квалификацию на домашний The International в Китае, а вот Forward оказались сильнейшими в североамериканских отборочных.

Это третий случай, когда китайскую организацию по Dota 2 на чемпионате мира представит западный ростер – ранее международные подразделения открывали OK.Nirvana и LGD Gaming.

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