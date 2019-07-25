Newbee подписала участников The International

Китайская организация Newbee заключила соглашение с бывшими игроками команды Forward Gaming, которая несколько дней назад объявила о закрытии.



Ранее основной состав Newbee не смог пройти региональную квалификацию на домашний The International в Китае, а вот Forward оказались сильнейшими в североамериканских отборочных.



Это третий случай, когда китайскую организацию по Dota 2 на чемпионате мира представит западный ростер – ранее международные подразделения открывали OK.Nirvana и LGD Gaming.