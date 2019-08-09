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NAVI представила форму на The International 2019

NAVI представила форму на The International 2019
Киберспорт / Dota 2 0

Команда Natus Vincere показала новую форму, в которой состав по Dota 2 сыграет на турнире The International 2019. Комплект выполнен в стандартных жёлто-чёрных цветах, хотя содержит несколько новых элементов.

Среди них силуэт Шанхая, в котором пройдёт турнир, а также паттерн в форме трофея чемпионата Aegis of Immortal. Кроме того на джерси появился логотип нового спонсора команды.

Ранее стало известно, что Virtus.pro сыграют на The International в красно-чёрной форме с изображением панды – символа Китая.

Китайцы в восторге от российской команды. Virtus.pro покорили их сердца
Наши парни подходят к The International не только в отличной игровой форме, но и с идеальным имиджем.
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