NAVI представила форму на The International 2019

Команда Natus Vincere показала новую форму, в которой состав по Dota 2 сыграет на турнире The International 2019. Комплект выполнен в стандартных жёлто-чёрных цветах, хотя содержит несколько новых элементов.

Среди них силуэт Шанхая, в котором пройдёт турнир, а также паттерн в форме трофея чемпионата Aegis of Immortal. Кроме того на джерси появился логотип нового спонсора команды.

Ранее стало известно, что Virtus.pro сыграют на The International в красно-чёрной форме с изображением панды – символа Китая.