Китайцы в восторге от российской команды. Virtus.pro покорили их сердца

Через неделю в Шанхае стартует The International. Главный турнир года впервые пройдёт за пределами США и северной Америки. На нём команды разыграют самый большой призовой фонд в истории киберспорта – более $ 32 млн, но даже сейчас это не окончательная цифра.



Главная надежда СНГ, как обычно, связана с нашей главной гордостью — парнями из Virtus.pro. Организация поражает не только игрой своего Dota 2 состава, но и отличными маркетинговыми ходами. Завоевать лояльность китайской публики непросто, но, походу, у наших парней это получилось.

Weibo

Первого августа наша команда завела аккаунт в китайской социальной сети Weibo. Идея сама по себе не нова, но из-за самого International и статуса одного из главных фаворитов чемпионата мира, аудитории у Virtus.pro прибавится.



Под приветственным постом от «медведей» (панд, но об этом попозже) пользователи Weibo тепло поприветствовали нашу команду. Да и другие команды, которые уже зарегистрированы в Weibo так же оставили свои приветственные комментарии.

«Панды»

А теперь, восьмого августа, за неделю до старта турнира Virtus.pro сделали, возможно, самый гениальный ход из всех участвующих команд. В своих официальных аккаунтах команда представила свою новую форму, которая сделана специально для The International:

Форма выполнена с самыми узнаваемыми элементами китайской культуры: красный цвет, иероглифы, орнаменты и, самое главное, вместо медведя теперь на логотипе красуется панда!



За всё время выступления Dota 2 состава Virtus.pro, в Китае за ними прочно закрепилось такое понятие как «мощная заруба». Именно эта фраза отображена в иероглифах.

Узор на самой футболке повторяет по форме букву V. То есть о фирменном стиле они тоже не забыли, что не может не радовать.

На форме под никнеймами игроков красуются китайские иероглифы, которые переводятся вот так:



· RAMZES – «брат пауков». Роман Кушнарёв запомнился фанатам блистательной игрой на Broodmother, вполне логичное прозвище.



· Solo – «мистер тапки». Легендарный российский игрок играет на саппорте и практически всегда без фарма, на один «тапок» ему только и хватает, ну и на варды, конечно.



· No[o]ne – «милый пухляш». Для Владимира нет ничего обидного, обычная милота.



· 9pasha – «Мой друг». Данная фраза перекочевала к Павлу от бывшего игрока Virtus.pro – Ярослава pashaBiceps Ярзабковского, который играл в составе «медведей» в Counter-Strike. На своих стримах он любил говорить фразу: «You’re not my friend. You’re my brother, my friend».



· Rodjer – «Ро Джер». Всё слишком просто.

Ну и, конечно, как уже упоминалось, нашего белого медведя на время чемпионата мира сменит медведь китайский.



Это ошеломительный ход только по той причине, что наша команда располагает к себе китайскую аудиторию, которая не слишком то и жалует иностранных гостей. Если другие команды делают форму отталкиваясь от своих идей и фишек, то наши парни зашли дальше и оттолкнулись от аудитории, которая будет заполнять Mercedes Benz арену.

Virtus.pro сыграют в Шанхае на The International в красно-чёрной форме с пандой

Против китайских команд болеть, конечно, сами китайцы не будут, но, если «пандам» будут противостоять европейские, американские, а может даже и азиатские коллективы – весь стадион будет более лояльно относится к Virtus.pro, а соответственно и поддерживать именно их.



Не играешь дома? Устрой себе дом там, где ты хочешь. Видимо данной формулой руководствовалась организация при разработке особого стиля для The International 2019.

И пока Virtus.pro уже находятся в Шанхае и тренируются, чтобы достичь долгожданной победы на The International, их китайские читатели сходят с ума от анонса формы. Все комментарии примерно в одном духе: эти парни покорили моё сердце, где я могу купить эту форму и какое же большое сердце у этой прекрасной панды. Пусть парни покорят на этом чемпионате мира не только китайскую аудиторию, но и весь мир.