Liquid неожиданно проиграла NewBee и другие результаты первого тура TI9

В Шанхае завершились первые матчи группового этапа The International 2019. Свой дебютный матч на чемпионате мира по Dota 2 в Китае провели все команды группы А, кроме азиатской команды Mineski, которая пропустила матч из-за нечётного числа участников в каждой подгруппе.

Главной сенсацией первой линейки стало поражение Team Liquid от аутсайдеров турнира Newbee. В то же время другие фавориты свои матчи выиграли: Secret в европейском дерби оказалась сильнее The Alliance, PSG.LGD начала домашний турнир победой над Chaos, а филиппинская TNC Predator обыграла Keen Gaming.

Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. На первом этапе 18 участников разделены на две подгруппы и в течение четырёх дней проведут по восемь матчей. Слабейшие команды каждой группы покинут турнир.