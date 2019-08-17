Virtus.pro проиграли семь карт подряд на The International 2019
Российская команда Virtus.pro начала третий игровой день The International 2019 с поражения в матче с OG. Таким образом, VP проиграла третий матч подряд. С учетом второй половины серии с RNG это седьмая подряд проигранная карта на турнире после трех побед на старте.
Команда остается на седьмом месте группы B с результатом 3-7. В то же время другой представитель СНГ-региона — NAVI — потерпел поражение от Fnatic, а матч между EG и Infamous завершился вничью.
Матчи группового этапа The International 2019 проходят с 15 по 18 августа. 18 команд были разделены на две группы, в каждой из которой будет разыграно четыре путёвки в верхнюю сетку плей-офф и ещё четыре – в нижнюю.
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