NAVI завершили групповой этап The International 2019 поражением

В последнем матче группового этапа The International 2019 СНГ-команда Natus Vincere проиграла китайскому коллективу Vici Gaming со счетом 2:0. Таким образом, пятерка Акбара SoNNeikO Бутаева заканчивает выступления на первой стадии со статистикой 7-9.

Теперь шансы Natus Vincere на верхнюю сетку плей-офф зависят от результатов других матчей, а также игр девятого тура, который «рожденные побеждать» пропускают. Сейчас NAVI идут на третьем месте.

В групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 участники разделены на две подгруппы по девять команд. Четыре первых места из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, следующие четыре – в нижнюю. Последняя команда каждой группы выбывает из турнира.