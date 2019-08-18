NAVI завершили групповой этап The International 2019 поражением
В последнем матче группового этапа The International 2019 СНГ-команда Natus Vincere проиграла китайскому коллективу Vici Gaming со счетом 2:0. Таким образом, пятерка Акбара SoNNeikO Бутаева заканчивает выступления на первой стадии со статистикой 7-9.
Теперь шансы Natus Vincere на верхнюю сетку плей-офф зависят от результатов других матчей, а также игр девятого тура, который «рожденные побеждать» пропускают. Сейчас NAVI идут на третьем месте.
В групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 участники разделены на две подгруппы по девять команд. Четыре первых места из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, следующие четыре – в нижнюю. Последняя команда каждой группы выбывает из турнира.
- 18 августа 2019
-
06:32
-
06:26
-
02:45
- 17 августа 2019
-
19:55
-
17:02
-
16:03
-
14:49
-
13:23
-
12:43
-
08:56
-
08:14
-
08:10
- 16 августа 2019
-
18:59
-
18:45
-
16:36
-
16:12
-
13:58
-
13:52
-
11:35
-
06:41
-
06:35
- 15 августа 2019
-
18:22
-
16:17
-
16:01
-
14:08
-
12:16
-
11:51
-
10:03
-
09:53
-
07:39
-
07:29
-
06:55
-
04:41
- 14 августа 2019
-
17:42
-
16:54
Партнерский контент