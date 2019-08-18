Virtus.pro и NAVI узнали соперников по плей-офф The International 2019
Стала известна окончательная сетка стадии плей-офф чемпионата мира по Dota 2. В матче открытия The International китайская команда PSG.LGD сыграет с представителем России Virtus.pro. Соперника коллектив из Поднебесной выбрал сам, поскольку стал победителем группы B.
Вторая команда из СНГ — Natus Vincere — не смогла попасть в топ-4 группы и начнет турнир матчем best-of-1 (до одной победы) в нижней сетке. Соперником NAVI станет азиатская команда Mineski. Матч также пройдет 20 августа.
Сетка плей-офф The International 2019
Матчи стадии плей-офф The International 2019 пройдут на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае с 20 по 25 августа. Победитель получит более 15 миллионов долларов.
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