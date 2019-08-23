На The International анонсирован новый персонаж для Dota 2

После первой карты Evil Geniuses и Team Liquid на чемпионате мира по Dota 2 The Internatinal 2019 Valve анонсировали появление в игре нового персонажа – Snapfire. Это женщина на ездовом животном – драконе, который будет стрелять пламенем. Snapfire – герой дальнего боя.

Деталей о новом герое пока не сообщается, однако отмечается, что персонаж появится в игре этой осенью. Этот персонаж станет 118-м в Dota 2.