На The International анонсирован новый персонаж для Dota 2
После первой карты Evil Geniuses и Team Liquid на чемпионате мира по Dota 2 The Internatinal 2019 Valve анонсировали появление в игре нового персонажа – Snapfire. Это женщина на ездовом животном – драконе, который будет стрелять пламенем. Snapfire – герой дальнего боя.
Деталей о новом герое пока не сообщается, однако отмечается, что персонаж появится в игре этой осенью. Этот персонаж станет 118-м в Dota 2.
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