У The International впервые будет двукратный чемпион
Благодаря вылету PSG.LGD от Team Liquid, на The Internatoinal встретятся две команды, которые до этого становились чемпионами. Будет европейский финал — OG и Team Liquid, который определит первого двукратного чемпиона The International.
Liquid становились чемпионами мира на The International 2017, обыграв в финале Newbee со счётом 3:0.
OG становились чемпионами мира в прошлом году на The International 2018, и тогда они обыграли PSG.LGD со счётом 3:2.
Сейчас проходит финальный день чемпионата мира по Dota 2. На TI9 в шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» будет сыгран ещё один матч – гранд- финал. Победитель получит более $ 15 млн долларов.
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