Black^ сломал руку во время армрестлинга с фанатом перед стартом сезона в Dota 2

Немецкий игрок Доминик Black^ Рейтмайер получил травму накануне начала сезона в Dota 2.

Инцидент произошёл на вечеринке студии Moonduck TV, посвящённой просмотру The International 2019. По словам очевидцев, на мероприятии один из зрителей предложил Рейтмайеру дружеское состязание по армрестлингу и немец с радостью согласился. Уже через несколько минут Black^ держал опухшее предплечье с неестественно выгнутой рукой и кричал: «Она сломана, чёрт! Она сломана!». Очевидно, инцидент произошёл случайно, и у фаната не было намерений навредить игроку.

Пока не известно, как сильно перелом повлияет на карьеру Black^, который только недавно оправился от другого перелома.

В 2018 году 26-летний игрок пропустил половину сезона из-за перелома руки — он травмировался во время съёмок шведского киберспортивного телешоу. После The International 2019 Рейтмайер объявил о возвращении на профессиональную сцену и начал искать новую команду.