NaVi ищут замену Зевсу, который после 14 сентября покинет команду

В составе NaVi произойдут изменения. Команда ищет замену Данилу «Zeus» Тесленко, информирует Dexerto.

По данным источника, последним турниром для Зевса в составе NaVi станет BLAST Pro Series: Moscow 2019. Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. пройдут 14 сентября. В турнире примут участие сильнейшие команды мира и топ-звёзды киберспорта.

Пока неизвестно, продолжит ли Zeus выступать на профессиональной сцене.

Сейчас NaVi играют на Starladder Berlin Major. В четвертьфинале мейджора команда 6 сентября сыграет с NRG. Матч начнётся в 16:00 мск.