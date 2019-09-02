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NaVi ищут замену Зевсу, который после 14 сентября покинет команду

NaVi ищут замену Зевсу, который после 14 сентября покинет команду
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В составе NaVi произойдут изменения. Команда ищет замену Данилу «Zeus» Тесленко, информирует Dexerto.

По данным источника, последним турниром для Зевса в составе NaVi станет BLAST Pro Series: Moscow 2019. Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. пройдут 14 сентября. В турнире примут участие сильнейшие команды мира и топ-звёзды киберспорта.

Пока неизвестно, продолжит ли Zeus выступать на профессиональной сцене.

Сейчас NaVi играют на Starladder Berlin Major. В четвертьфинале мейджора команда 6 сентября сыграет с NRG. Матч начнётся в 16:00 мск.

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