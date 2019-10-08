Gambit выиграл квалификацию на первый мэйджор сезона

Российская команда Gambit Esports одержала победу в СНГ-квалификации на первый турнир сезона-2019/20 в Чэнду (Китай). В финале коллектив обыграл Positive Guys со счётом 2:1. Всего в ходе турнира Gambit провёл 13 сетов с общей статистикой 11-2, продлив свою беспроигрышную серию до девяти матчей.



Вторую путёвку на турнир от нашего региона сегодня вечером разыграют три команды – Positive Guys, HellRaisers и Old but Gold. Два неудачника получат шанс попасть на майнор DOTA Summit 11.



Gambit Esports станет девятым участником MDL Chengdu Major. Ранее на турнир уже прошла новая команда Романа RAMZEs Кушнарёва. Всего в чемпионате примут участие 16 коллективов, которые разыграют $ 1 млн и первые рейтинговые очки сезона.