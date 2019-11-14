Игрокам из Крыма запретили участвовать в «киберспортивной Олимпиаде» WESG

Российская Hard Legion сообщила, что организаторы отказались зарегистрировать команду на региональные квалификации к турниру WESG 2019 по дисциплине CS:GO. Причиной стало то, что два игрока проживают в Республике Крым.
«Если человек, имеющий какое-либо отношение к Крыму (прописка в паспорте, место выдачи), подаёт свой паспорт для участия в квалификациях, ему могут отказать без объяснения причин», – передаёт слова организаторов турнира менеджмент Hard Legion.
Уточняется, что запрет коснётся участия в любых отборочных WESG.
WESG – ежегодный международный турнир, участие в котором принимают команды, состоящие из граждан одной страны. За это чемпионат неофициально называют киберспортивной Олимпиадой. В 2017 году сборная России заняла третье место по CS:GO, а в прошлом году женская команда Lazarus Esports выиграла серебрянные медали.
Ранее стало известно, что геймеры из Крыма и Беларуси не смогут принять участие в турнирах по Fortnite из-за санкций США.
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