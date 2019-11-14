Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Игрокам из Крыма запретили участвовать в «киберспортивной Олимпиаде» WESG

Игрокам из Крыма запретили участвовать в «киберспортивной Олимпиаде» WESG
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Российская Hard Legion сообщила, что организаторы отказались зарегистрировать команду на региональные квалификации к турниру WESG 2019 по дисциплине CS:GO. Причиной стало то, что два игрока проживают в Республике Крым.

«Если человек, имеющий какое-либо отношение к Крыму (прописка в паспорте, место выдачи), подаёт свой паспорт для участия в квалификациях, ему могут отказать без объяснения причин», – передаёт слова организаторов турнира менеджмент Hard Legion.

Уточняется, что запрет коснётся участия в любых отборочных WESG.

WESG – ежегодный международный турнир, участие в котором принимают команды, состоящие из граждан одной страны. За это чемпионат неофициально называют киберспортивной Олимпиадой. В 2017 году сборная России заняла третье место по CS:GO, а в прошлом году женская команда Lazarus Esports выиграла серебрянные медали.

Ранее стало известно, что геймеры из Крыма и Беларуси не смогут принять участие в турнирах по Fortnite из-за санкций США.

Из-за санкций США пострадали геймеры из Крыма и Беларуси. Им запретили играть
Киберспорт вне политики? Нет, конечно. Американские организаторы турниров по Fortnite даже не пытаются это отрицать.
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019