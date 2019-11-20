Определён состав сборной России на ЧМ по киберспорту

Федерация компьютерного спорта России объявила состав национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира IESF. Турнир пройдёт в Сеуле с 11 по 15 декабря, запланированы соревнования по трём дисциплинам – Dota 2, Tekken 7 и PES.
В командном чемпионате по Dota 2 Россию представят Дмитрий DM Дорохин, Александр Nix Левин и Ярослав Miposhka Найдёнов из HellRaisers, а также Арслан xannii Шаджанов (Unique) и свободный агент Альберт yume Гараев. Наша пятёрка является одним из главных фаворитов ЧМ.
На турнире по файтингу Tekken страну представит Михаил Morton Кватер, а в соревнованиях по футбольному симулятору PES сборная участия не примет – как объяснил президент ФКС России Дмитрий Смит, эта игра входит в зону ответственности РФС.
Международная федерация киберспорта IESF проводит первенство мира в одиннадцатый раз. В 2017 году наша сборная, составленная из игроков forZe, выиграла золотые медали в дисциплине CS:GO.
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