Определён состав сборной России на ЧМ по киберспорту

Федерация компьютерного спорта России объявила состав национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира IESF. Турнир пройдёт в Сеуле с 11 по 15 декабря, запланированы соревнования по трём дисциплинам – Dota 2, Tekken 7 и PES.



В командном чемпионате по Dota 2 Россию представят Дмитрий DM Дорохин, Александр Nix Левин и Ярослав Miposhka Найдёнов из HellRaisers, а также Арслан xannii Шаджанов (Unique) и свободный агент Альберт yume Гараев. Наша пятёрка является одним из главных фаворитов ЧМ.



На турнире по файтингу Tekken страну представит Михаил Morton Кватер, а в соревнованиях по футбольному симулятору PES сборная участия не примет – как объяснил президент ФКС России Дмитрий Смит, эта игра входит в зону ответственности РФС.



Международная федерация киберспорта IESF проводит первенство мира в одиннадцатый раз. В 2017 году наша сборная, составленная из игроков forZe, выиграла золотые медали в дисциплине CS:GO.