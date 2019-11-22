Йенс Леманн получил статус легенды в FIFA 20

Знаменитый вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн получил статус легенды в футбольном симуляторе FIFA 20. В игру были добавлены три карточки голкипера – с рейтингом 85, 88 и 90, сообщается в «твиттере» EA Sports FIFA.
Каждая посвящена отдельному периоду в карьере вратаря: начало карьеры в «Шальке-04» (1997 год), первый сезон в «Арсенале» (2003) и чемпионат мира 2006 года, когда два отбитых Леманном пенальти помогли национальной команде победить Аргентину в 1/4 финала.
Это четвёртый вратарь, который был добавлен в FIFA 20 в статусе легенды (кумира FUT). При этом у всех других голкиперов такого типа рейтинг выше: ранее в играх серии появились Лев Яшин (94), Эдвин ван дер Сар (93) и Петер Шмейхель (92). Лучше показатели также у одного современного стража ворот – Яна Облака (91).
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